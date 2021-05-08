Galatasaray’da seçim için Öztürk’ten sonra Elmas, Hamamcıoğlu, Çelebi de listelerini verdi
Galatasaray yönetiminin 29 Mayıs'taki seçimi iptal etmesine rağmen Divan Kurulu, sürecin devamına karar verdi. Başkanlığa dört aday, listelerini Divan Kurulu'na teslim etti.
Galatasaray’da seçimle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yönetimin 29 Mayıs’taki seçimi iptal etmesinin ardından Divan Kurulu, sürecin devam ettiğini açıklamıştı. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Işın Çelebi, listelerini dün Divan Kurulu’na teslim edip resmen aday oldu. Metin Öztürk başvurusunu geçen salı yapmıştı. 29 Mayıs’taki seçimin, Mustafa Cengiz yönetimi tarafından iptal edilmesine rağmen 4 isim başkan adaylığını resmileştirdi.
YÖNETİMDEN DİVAN’A TEPKİ
Galatasaray yönetimi, Divan’ın seçim takviminin devam ettiği yönündeki görüşünün tüzük hükümlerine aykırı olduğunu açıkladı. Kulüp, Divan’ın süreci, 17 Mayıs sonrası için alınacak tedbir kararları ve yönetimin belirlediği seçim takvimine göre yürütmesini talep etti.
YÖNETİM LİSTELERİ ŞÖYLE
- METİN ÖZTÜRK: Nasuhi Sezgin, Bora Bahçetepe, Rıza Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.
- BURAK ELMAS: Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Murat Tacir, Mustafa Kalelioğlu, Işıtan Gün.
- EŞREF HAMAMCIOĞLU: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Gürkan Eliçin, Ahmet Bağlıca, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, Cenk Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Aldanmaz.
- IŞIN ÇELEBİ: Can Çobanoğlu, İpek Gökdel, Tayfun İşeri, Ülkü Özcan, Münif Koz, Vildan Yirmibeşoğlu, Uğur Arıner, Taylan Aksoy, Ahmet Kayhan, Dilara Kızılyalın.
İKİ İSİM GÜNDEM OLDU
Üye Cevat Genç’in ismi; Metin Öztürk’ün denetim kurulu, Eşref Hamamcıoğlu’nun yönetim kurulunda yer aldı. Genç, Hamamcıoğlu’nun listesinde olacağını duyurdu. Sosyal medyada, Belhanda’ya “Bedevi” diyen üye Cem Emiroğlu ise Işın Çelebi’nin disiplin kurulu yedek üyesi olarak yer aldı.
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