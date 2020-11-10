Galatasaray'da flaş seçim kararı

Galatasaray'da seçimin yapılacağı tarih açıklandı. Sosyal medyadan açıklanan karara göre Cengiz yönetimi, Aralık ayında seçime gidecek.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 17:27
Galatasaray'da flaş seçim kararı
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı.


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