Galatasaray'da golcü Falcao kararı

Sarı-kırmızılı yönetimin bu operasyonla, beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı golcünün yıllık 5 milyon Avro tutarındaki ağır maliyetinden kurtulmanın hesaplarını yaptığı belirtildi.