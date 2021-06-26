Galatasaray'da golcü Falcao kararı

Teknik Direktör Fatih Terim’in, yüksek maliyeti ve sık sık sakatlanmasıyla tepki toplayan Falcao’yu planlamada düşünmediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Haziran 2021 Cumartesi, 08:51
Galatasaray'da golcü Falcao kararı
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Galatasaray'da Fatih Terim’in 35 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı iddia edildi. Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao 2020-2021 sezonunda Galatasaray formasıyla sadece 18 resmi maça çıkıp Süper Lig’de 9 gol, 2 asistlik performans göstermişti.

Sarı-kırmızılı yönetimin bu operasyonla, beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı golcünün yıllık 5 milyon Avro tutarındaki ağır maliyetinden kurtulmanın hesaplarını yaptığı belirtildi.

Galatasaray’a 2019’da Monaco’dan gelen Radamel Falcao toplamda 40 resmi maça çıktı ve 20 gol kaydetti. Kolombiyalı yıldız 2 yıllık süreçte sakatlık yüzünden tam 36 maç kaçırdı. Falcao son olarak covid olmuştu.


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