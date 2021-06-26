Galatasaray'da Fatih Terim’in 35 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı iddia edildi. Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao 2020-2021 sezonunda Galatasaray formasıyla sadece 18 resmi maça çıkıp Süper Lig’de 9 gol, 2 asistlik performans göstermişti.
Galatasaray'da golcü Falcao kararı
Teknik Direktör Fatih Terim’in, yüksek maliyeti ve sık sık sakatlanmasıyla tepki toplayan Falcao’yu planlamada düşünmediği iddia edildi.
Galatasaray'da Fatih Terim’in 35 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkardığı iddia edildi. Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao 2020-2021 sezonunda Galatasaray formasıyla sadece 18 resmi maça çıkıp Süper Lig’de 9 gol, 2 asistlik performans göstermişti.
Sarı-kırmızılı yönetimin bu operasyonla, beklentilere bir türlü yanıt veremeyen ve büyük hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı golcünün yıllık 5 milyon Avro tutarındaki ağır maliyetinden kurtulmanın hesaplarını yaptığı belirtildi.
Galatasaray’a 2019’da Monaco’dan gelen Radamel Falcao toplamda 40 resmi maça çıktı ve 20 gol kaydetti. Kolombiyalı yıldız 2 yıllık süreçte sakatlık yüzünden tam 36 maç kaçırdı. Falcao son olarak covid olmuştu.
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