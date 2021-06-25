ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Basketbol, genel menajerliği görevi için Kerem Tunçeri ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın yeni menajeri Kerem Tunçeri
Hidayet Türkoğlu Federasyonu'nda milli takım menajeri olarak görev yapan Kerem Tunçeri, Galatasaray'da forma giymişti.
Kerem Tunçeri genel menajer olarak Galatasaray'la anlaştı.
Forma giydiği takımlar
Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan Kerem Tunçeri (1979) daha sonra Efes Pilsen, Ülkerspor, Beşiktaş, Real Madrid, Triumph Lyubertsy, Türk Telekom ve son olarak 2016'da Acıbadem'de oynadı.
2010 Dünya Şampiyonası'nın son saniyesinde attığı basketle Milli Takımımızın finale kalmasını sağlayan Tunçeri, defalarca ay-yıldızlı forması giydi ve Hidayet Türkoğlu Federasyonu'nda milli takım menajeri olarak görev yaptı.
Kaynak: Basket faul
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Çarşıyı karıştıran olay! Önce tükürdü sonra ateş etti
- İstanbul’da film sahnelerini aratmayan gasp
- ABD savaş gemisi Boğaz'dan böyle geçti
- Dev yılanların dansı böyle görüntülendi
- Binali Yıldırım'a olay gönderme
- Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy
- İzmir'de korkunç cinayet
- Düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı
- Reklam tabelası 10 aracın üzerine böyle düştü!
En Çok Okunan Haberler
- Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil açıklaması
- Sigara ve alkollü içkiler için 'ÖTV' kararı
- Sera Kadıgil CHP'den istifa etti! İşte yeni partisi
- Peker'den erişim engeli açıklaması
- Cumhuriyet'ten 00.00 konseri
- Soylu, SBK uçağı ile kaç kez uçtu?
- 'Hepiniz çobansınız sürünüzden mesulsünüz'
- Peker’in sosyal medya hesaplarına erişim engeli talebi
- Korkut Eken'den 'Soylu' çıkışı
- Ölümüne yemek iddiası!