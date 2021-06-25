Galatasaray'ın yeni menajeri Kerem Tunçeri

Hidayet Türkoğlu Federasyonu'nda milli takım menajeri olarak görev yapan Kerem Tunçeri, Galatasaray'da forma giymişti.

cumhuriyet.com.tr
25 Haziran 2021 Cuma, 16:26
Galatasaray'ın yeni menajeri Kerem Tunçeri
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Basketbol, genel menajerliği görevi için Kerem Tunçeri ile anlaşmaya vardı. 

Kerem Tunçeri genel menajer olarak Galatasaray'la anlaştı.

Forma giydiği takımlar

Basketbola Galatasaray altyapısında başlayan Kerem Tunçeri (1979) daha sonra Efes Pilsen, Ülkerspor, Beşiktaş, Real Madrid, Triumph Lyubertsy, Türk Telekom ve son olarak 2016'da Acıbadem'de oynadı.

2010 Dünya Şampiyonası'nın son saniyesinde attığı basketle Milli Takımımızın finale kalmasını sağlayan Tunçeri, defalarca ay-yıldızlı forması giydi ve Hidayet Türkoğlu Federasyonu'nda milli takım menajeri olarak görev yaptı.
Kaynak: Basket faul

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