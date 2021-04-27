Galatasaray'da Hamamcıoğlu ve Öztürk bir araya geldi

27 Nisan 2021 Salı, 15:07

Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle tarihi değişmesi mümkün olan olağan genel kurul öncesi, başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk bugün bir araya geldi. Daha önce de diyalog kuran ama herhangi bir sonuca varamayan bu iki ismin toplantısı, sarı-kırmızılı camiada "Adaylar birleşiyor mu?" yorumlarına sebep oldu.

Galatasaray Spor Kulübü'nde tüzük gereği, başkan adaylarının 7 Mayıs tarihine kadar yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurulu adaylarının asil ve yedek listelerini vermeleri gerekiyor.

SÜHEYL BATUM LİSTEDE

Camianın önde gelen isimlerinin telkinleri sonucu bir araya gelen Hamamcıoğlu - Öztürk ikilisi, henüz toplantının sonucuna dair bir açıklamada bulunmadı.

Eşref Hamamcıoğlu'nun aday listesinde Cemal Özgörkey, Ecem Tezel Aldanmaz, Süheyl Batum, Pelin Öztekin, Gürkan Eliçin, Timur Kuban, Ahmet Yavuz, Levent Yaz, Ahmet Arif Bağlıca, Yusuf Mutlu Yıldız, Esat Tansev, Ahmet Naim Oktay, Cenk Soyer, Tan Bilge, Erdal Katmer, Kemal Kumkumoğlu ve Murat Karaman bulunurken; Metin Öztürk'ün listesinde Celal Açar, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil ve Nihat Kırmızı gibi isimlere yer verildi.

Kaynak: Ajansspor