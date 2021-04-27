Galatasaray'da Pierre Jackson gelişmesi
Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak olan Galatasaray'da Pierre Jackson, sezonu kapattı.
Basketbol Süper Ligi'nin 11. sırasına yükselerek küme düşme tehlikesini geride bırakan Galatasaray'da, Pierre Jackson'ın sezonu kapattığı açıklandı. 29 yaşındaki ABD'li oyuncu, ligin son haftasındaki Fenerbahçe Beko karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncumuz Pierre Jackson'ın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de yapılan kontrollerinde sağ hamstring bölgesinde ikinci dereceden zorlanma tespit edilmiştir. Tedavi süreci gereğince oyuncumuz 2020-2021 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecektir.
Pierre Jackson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir tedavi süreci geçirmesini temenni ederiz."
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