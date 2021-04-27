Galatasaray'da Pierre Jackson gelişmesi

Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak olan Galatasaray'da Pierre Jackson, sezonu kapattı.

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2021 Salı, 13:08
Galatasaray'da Pierre Jackson gelişmesi
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Basketbol Süper Ligi'nin 11. sırasına yükselerek küme düşme tehlikesini geride bırakan Galatasaray'da, Pierre Jackson'ın sezonu kapattığı açıklandı. 29 yaşındaki ABD'li oyuncu, ligin son haftasındaki Fenerbahçe Beko karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımı oyuncumuz Pierre Jackson'ın sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de yapılan kontrollerinde sağ hamstring bölgesinde ikinci dereceden zorlanma tespit edilmiştir. Tedavi süreci gereğince oyuncumuz 2020-2021 sezonunun geri kalanında forma giyemeyecektir.

Pierre Jackson'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir tedavi süreci geçirmesini temenni ederiz."


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