Galatasaray'da Hunter gitti, Jackson geldi

22 Şubat 2021 Pazartesi, 20:19

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Pierre Jackson'ı transfer etti.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.



Pierre Jackson, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin de formasını giymişti.



Öte yandan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li basketbolcu Ronald Jordan Hunter ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Ronald Jordan Hunter ile kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir." denildi.