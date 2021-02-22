Galatasaray'da Hunter gitti, Jackson geldi
Galatasaray, ABD'li basketbolcu Pierre Jackson'ı kadrosuna dahil etti
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Pierre Jackson'ı transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.
Pierre Jackson, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'nin de formasını giymişti.
Öte yandan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li basketbolcu Ronald Jordan Hunter ile yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında takımımıza katılan Ronald Jordan Hunter ile kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir." denildi.
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