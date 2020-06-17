Galatasaray'da kafa karıştıran mahkeme kararı

17 Haziran 2020 Çarşamba, 22:14

Galatasaray kulübünde ‘geçen yılki mali ibrasızlığın neden olduğu mahkeme kaosu yeniden alevlendi.

Anımsanacağı gibi sarı kırmızılı kulübe kayyım atanması için iki üye, Galatasaray Spor Kulübüne karşı dava açmış ve Şubat 2020’de ise 7.Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından bu dava reddedilmişti.

Galatasaray kulübü genel kurul üyeleri Prof.Dr.Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya, 4 Haziran 2020 tarihli başvuru ve dilekçeleri ile ‘red’ kararına itiraz ederek bir üst mahkeme olan istinafa başvurdu.

Pandemi nedeniyle mahkemelere de ara verilirken üyelerin bu başvurusu 8 Haziran 2020 tarihinde (UYAP) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne düştüğü belirtildi.

Galatasaray kulübüne iletilen dilekçe ve belgeler sonrasında, üyelerin "seçim amaçlı" kayyım atanması talebi ile ilgili istinaf mahkemesinde önemli bir dava görülecek. Bu durum gerçekleşirse Mustafa Cengiz Yönetimi görevlerini sürdürürken, kulübün içinden seçilecek bir grup Galatasaray'ı seçime götürecek.

ALBAYRAK ve GÜNAY'IN İTİRAZI

Galatasaray kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay verdikleri dilekçe ile Galatasaray kulübü yanında, kulübe kayyım atanmasını engellemek için davaya müdahil olmuşlardı. İki yöneticinin, "istinaf kararına uyulmayacağı" yönündeki beyanı da dava dilekçesinde yer aldı.

Uyap'a düşen mahkeme kararın 4. maddesinde, "1 ay içinde seçimli genel kurula gidilmesi" ifadesi var.















