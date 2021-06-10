Galatasaray'da kritik 24 saat! Onyekuru kaçıyor

10 Haziran 2021 Perşembe, 17:58

Galatasaray'da sezon ortası bir kez daha kiralanan Henry Onyekuru'nun sözleşmesine 11 Haziran'a kadar 4 milyon 350 bin Avro karşılığında satın alma maddesi koyulmuştu. Fakat sezon tamamlandıktan sonra yaklaşık bir ay geçmesine rağmen sarı-kırmızılı yönetim bu opsiyonu kullanmak için bir hamle yapmadı. Kritik gün ise artık doluyor.

Nijeryalı futbolcunun bonservisini alabilmek için son güne giriliyor. Henry Onyekuru'nun yarım sezonluk performansının yanı sıra Galatasaray yönetiminin opsiyon için girişimde bulunmamasının başlıca sebebi farklı.

Galatasaray'a daha önce pek çok defa iş yapan menajer William D'Avila ile Belhanda'nın ayrılık sürecinde ilişkiler bir hayli zedelendi fakat son dönemde birçok sebepten kaynaklı taraflar gerilmişti.

Galatasaraylı yöneticiler Onyekuru'nun menajeriyle iş yapmaya soğuk bakıyor. Ancak Onyekuru, son süreçte yaşananlara rağmen hem menajerini hem yöneticilerinden bağımsız Galatasaray'da kalmak istediğini yineliyor. Önümüzdeki 24 saat Onyekuru'nun geleceği için çok önemli.

Kaynak: Ajansspor