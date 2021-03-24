Galatasaray’da milli takımlarına giden oyuncuların sorunsuz dönmesi için endişeli bekleyiş
Beşiktaş’ın derbide Fenerbahçe ile berabere kalmasıyla son 4 haftada kaybettiği 8 puana rağmen şampiyonluk umutlarını sürdüren Galatasaray’da milli takımlarına giden 11 oyuncunun sakatlık yaşamadan dönmesi dört gözle bekleniyor.
Daha önce milli aralarda önemli oyuncuları sakatlanan ve koronavirüse yakalanan Sarı-Kırmızılılarda, bir kez daha aynı endişe yaşanıyor. Galatasaray’da, bu kez dikkat çeken konu, giden futbolcuların büyük bölümünün Hatayspor maçıyla başlayacak periyotta ilk 11’de kritik görevler üstlenecek olması...
SAVUNMA ALTERNATİFSİZ
Sarı kart cezalısı Marcao ile Luyindama’nın yokluğunda stopere geçecek Donk, ilk kez Surinam Milli Takımı’na gitti. Stoperde oynaması gündeme gelen Etebo, Nijerya forması giyecek. Oynamadığı dönemde yokluğu hissedilen Taylan Antalyalı, ilk defa A Milli Takım için ter dökecek; Emre Kılınç da Ay-Yıldızlı kadroda yer alıyor. Norveç formasıyla, Türkiye’ye rakip olacak Linnes ise kırmızı kart cezalısı Yedlin’in yerine sağ bekte görev alacak. Geçmişte Kongo Milli Takımı’nda 2 kez ağır sakatlık yaşayan Luyindama da ülkesinin kadrosuna davet edildi.
HÜCUMDA YÜKSEK RİSK
Galatasaray, Mısır Milli Takımı’na giden Mustafa Muhammed’in, Hatay maçıyla ilk 11’e girecek Cezayirli Feghouli’nin, golleriyle kritik puanlar kazandıran Nijeryalı Onyekuru’nun, Fatih Terim’in vazgeçilmezi konumundaki Portekizli Gedson Fernandes’in ve Hollanda formasıyla bugün Ay-Yıldızlılara rakip olacak Babel’in Florya’ya sorunsuz dönmesi için bekleyişte.
2 YILDIZ İSTANBUL’DA KALDI
Muslera, Uruguay; Falcao, Kolombiya kadrosuna davet aldı ancak Güney Amerika elemeleri ertelendiği için iki yıldız İstanbul’da kaldı.
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