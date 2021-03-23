İmamoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu CEV Kupası'nda 2. olan Galatasaray Kadın Voleybol takımını tebrik etti.
Galatasaray Kadın Voleybol takımı CEV Kupası'nda ikinci oldu. İBB Başkanı İmamoğlu Galatasaray'ı twitter'dan tebrik etti.
Kadınlar CEV Kupası'nda ikinci olan Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. Mücadeleniz için tebrikler. @GSVoleybol1905 ?? ???? pic.twitter.com/1TgrnsGonJ— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 23, 2021
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