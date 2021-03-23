İmamoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu CEV Kupası'nda 2. olan Galatasaray Kadın Voleybol takımını tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2021 Salı, 22:22
İmamoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı
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Galatasaray Kadın Voleybol takımı CEV Kupası'nda ikinci oldu. İBB Başkanı İmamoğlu Galatasaray'ı twitter'dan tebrik etti. 


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