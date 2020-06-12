Galatasaray'da Rizespor maçı için son rötuşlar

12 Haziran 2020 Cuma, 13:23

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda gruplar hâlinde pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Fathi Terim, savunma kurgusu üzerinde durdu.

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da uçakla Trabzon'a hareket edecek. Kafile, daha sonra kara yoluyla Rize'ye geçerek Pazar akşamı saat 21.00'de oynanacak maç öncesi bu kentte kampa girecek.