Galatasaray'da seçim iptalinin perde arkası ortaya çıktı!

30 Mayıs 2021 Pazar, 09:17

Galatasaray'da 19 Haziran'daki 'uzatmalı' seçim yaklaşırken, yönetici Okan Böke'nin istifası sonrası yaptığı açıklama ve kulüp lüyelerinin sosyal medyada yaptığı açıklamalar, iki başkan adayı Yiğit Şardan'la İbrahim Özdemir'in adaylıklarını tartışmaya açtı.

Üyeler 29 Mayıs'ta yapılması gerekirken erteleme değil de iptal kararı alınmasının “Abdurrahim Albayrak”ı seçime sokma operasyonu olduğunu öne sürdü,

Sarı-kırmızılı yönetim, pandemi koşulları nedeniyle iptal ettiği 29 Mayıs’taki seçimi ertelese, 7 Mayıs’ta listelerini veren Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Işın Çelebi yarışın içinde olacaktı. Ancak bu şekilde iptal kararı alınarak, İbrahim Özdemir ile birlikte Yiğit Şardan da seçime katılma şansı yakaladı Son ana kadar aday olup olmayacağı tartışılan Mustafa Cengiz de, yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın Şardan ile birlikte yeniden seçilebilme şansına önayak oldu. Şardan'ın, Elmas, Öztürk ve Hamamcığlu, Özdemir'in de Işın Çelebi'nin listesinin önünü kesmek için yarışa girdiği de öne sürüldü.

Bu iddiaları kanıtlayan gelişme ise mevcut yönetimin üyesi olan Okan Böke'nin tavrı. Sarı-kırmızılı yönetici, “Galatasaray Tüzüğü’nün öngördüğü ve emrettiği gibi her şekil ve şartta, bilinen seçim tarihi olması gereken 29 Mayıs sonrası tüm görevlerimi bırakıyorum. Benim için bu seçimde 7 Mayıs’a kadar listelerini vermiş olan adaylar vardır. GALATASARAY’ımıza hayırlı uğurlu olsun” paylaşımında bulundu. Twitter'daki bu açıklama sonrası kulüp üyeleri Böke'ye destek verdi.