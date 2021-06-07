Galatasaray'da seçim öncesi mahkeme endişesi!

07 Haziran 2021 Pazartesi, 14:57

Galatasaray’da 19 Haziran’daki seçim tehlikeye girdi. Sarı-kırmızılı camiada bazı üyeler, mali genel kurul yapılmadan seçime gidilmesini mahkemeye taşıma kararı aldı.

Dün akşam kulüp üyelerinin katıldığı Club House sohbetlerinde yankı bulan bu gelişme camiada yeni bir sıkıntıya neden olacağı benziyor. Bazı üyelerin ise adaylığını önceden açıklayan 4 adayın seçime girmesi adına yürütmeyi durdurma kararı için harekete geçildiği öğrenildi. Böylece seçimden önce pandemi nedeniyle yapılmayan iki mali kongrenin öncelikle yapılması, ardından da seçime gidilmesi istenecek. Seçimde sonuçların istedikleri gibi olmaması durumunda bazı adayların da bu konuyu işleyeceği öğrenildi. Seçim sonuçlarına itiraz edileceği ve mali kongre yapılmadan sandığa gidilmesinin tüzüğüne göre mümkün olmadığının altı çizilecek. Bu üyelerin temel dayanağı ise tüzük gereği, kulübe üye kayıt edilen isimlerin oy kullanma hakkının ancak ilk mali genel kuruldaki "olur" kararı sonrası kazanılması..