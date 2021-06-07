Galatasaray'da seçim öncesi mahkeme endişesi!
Yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye gitme kararı alan bazı Galatasaraylı üyeler tüzük gereği seçimden öncesi iki mali kongrenin öncelikle yapılmasını istiyor.
Galatasaray’da 19 Haziran’daki seçim tehlikeye girdi. Sarı-kırmızılı camiada bazı üyeler, mali genel kurul yapılmadan seçime gidilmesini mahkemeye taşıma kararı aldı.
Dün akşam kulüp üyelerinin katıldığı Club House sohbetlerinde yankı bulan bu gelişme camiada yeni bir sıkıntıya neden olacağı benziyor. Bazı üyelerin ise adaylığını önceden açıklayan 4 adayın seçime girmesi adına yürütmeyi durdurma kararı için harekete geçildiği öğrenildi. Böylece seçimden önce pandemi nedeniyle yapılmayan iki mali kongrenin öncelikle yapılması, ardından da seçime gidilmesi istenecek. Seçimde sonuçların istedikleri gibi olmaması durumunda bazı adayların da bu konuyu işleyeceği öğrenildi. Seçim sonuçlarına itiraz edileceği ve mali kongre yapılmadan sandığa gidilmesinin tüzüğüne göre mümkün olmadığının altı çizilecek. Bu üyelerin temel dayanağı ise tüzük gereği, kulübe üye kayıt edilen isimlerin oy kullanma hakkının ancak ilk mali genel kuruldaki "olur" kararı sonrası kazanılması..
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- 70 milyon liralık vurgun
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'
- Bakan Yardımcısı Birpınar'ın diğer maaşı ortaya çıktı!