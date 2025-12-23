Gözaltına alınmıştı: Gazeteci Emrullah Erdinç adliyeye sevk edildi!

Gazeteci Emrullah Erdinç, yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde daha önce medya dünyasından bazı isimler hakkında da adli işlemler yapılmıştı.

Erdinç, soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Erdinç’in, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Erdinç, savcılıkta ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın seyrine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Aynı soruşturma kapsamında daha önce eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklanmıştı. Dosya kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran da savcılığa ifade vermek üzere çağrılmış, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gelişmelerin dosyaya eklenebileceği öğrenildi.