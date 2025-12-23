Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı: 'Telefonumu rızamla verdim, kullanıcıyım'

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturması kapsamında ikinci kez ifade vermek üzere geldiği savcılık tarafından “uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak” suçlamasıyla sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce 17 Aralık’ta tutuklandı.

İfade vermeye geldiği ilk günden bu yana adı gündem olan ve hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan Cebeci, son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Saadettin Saran’ın savcılıkta verdiği ifadenin ortaya çıkmasıyla birlikte yeniden gündem oldu.

Saran’ın ifade verdiği gün olan 20 Aralık’ta, tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Çağlayan Adliyesi’ne getirilen Cebeci’nin o gün verdiği ek ifade ortaya çıktı.

“GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN İFADE VERİYORUM”

“Devletime güvenerek ifade vermek istiyorum” ifadeleriyle sözlerine başlayan Cebeci, “Daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum” dedi.

“GEÇMİŞ ZAMANDA UYUŞTURUCU KULLANDIM”

Hiçbir zaman hiç kimseye uyuşturucu satmadığını öne süren Cebeci, “Kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgilide deliller ortaya çıkmış. Ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. T* E* suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm” şeklinde savunma yaptı.

“SAADETTİN SARAN 2021 YILINDA ERKEK ARKADAŞIMDI”

Saadettin Saran ile 2021 yılında duygusal bir ilişki yaşadığını söyleyen Cebeci, “Erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı, sonrasında arkadaş kaldık” diye belirtti.

“DAHA SONRA BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM”

“Uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım” şeklinde ifade veren Cebeci, “Kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonra tekrar avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım” şeklinde açıklama yaptı.

Cebeci ayrıca telefonunun şifresini kendi rızası ile verdiğini sözlerine ekledi.