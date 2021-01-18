Galatasaray’da Şener ile Oğulcan’dan kötü haber
Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında evinde Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Süper Lig’in 20. haftasında evinde Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı’nın hafif-orta derece zorlanma ve Oğulcan Çağlayan’ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam Beşiktaş ile oynanan lig müsabakasında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise salonda kuvvet çalışması ile dayanıklılığa yönelik oyun gerçekleştirdi.
Antrenmanda Emre Taşdemir, tedavisinin ardından takımdan ayrı sahada kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Beşiktaş maçında sol üst arka adale grubunda ağrı hisseden Şener Özbayraklı’nın karşılaşma sonrası yapılan MR tetkiklerinin ardından hafif-orta derece zorlanma (minimal kısmi yırtık ve kanama), Oğulcan Çağlayan’ın ise sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (kısmi yırtık ve kanama) tespit edildi. İki futbolcunun da tedavisine başlandığı açıklandı.
Galatasaray, Denizlispor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 13.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirecek.
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