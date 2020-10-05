Galatasaray'da Taylan'ın sakatlığı ciddi mi?
Galatasaraylı Taylan’ın kasığında birinci dereceye yakın bir yırtık meydana geldiği ve tedavisinin iki hafta süreceği ifade edildi.
Galatasaray’da sezonun flaş ismi Taylan Antalyalı, Kasımpaşa maçının son dakikalarında sakatlandı.
Sol kasığından sakatlanan başarılı orta saha takımda çok kilit bir rol üstlendiği için ne kadar sahalardan uzak kalacağı bir hayli merak ediliyor.
Uzmanlardan ilk yorum geldi ve Taylan’ın kasığında birinci dereceye yakın bir yırtık meydana geldiği ve tedavisinin iki hafta süreceği ifade edildi.
Galatasaray, 19 Ekim’de Alanyaspor ile karşılaşacak ve bugünden itibaren bu maça tam iki hafta var.
O güne kadar tedavisi devam edecek Taylan’ın oynaması zor gözükse de karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışılacak.
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