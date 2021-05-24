Galatasaray'da Terim'in giderken bıraktığı rapor ortaya çıktı!
Başkan Cengiz'in, "Çalışmayacağım" dediği Fatih Terim'in Malatya maçı sonrası Albayrak'a sezon planlaması ve transfer rapor bıraktığı ortaya çıktı.
Galatasaray Kulübü Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde görevde kalması halinde Fatih Terim ile çalışmayacağını açıklamış ve ipleri bir anlamda koparmıştı. Ancak, yönetimle ters düşen ve Başkan Cengiz'in, "Çalışmayacağım" dediği Fatih Terim'in Malatyaspor maçı sonrası Abdurrahim Albayrak'a yeni sezon planlaması ve transfer rapor bıraktığı ortaya çıktı. Sözleşmesi sona eren Terim, ayrılmadan önce mevcut yönetime yeni sezonun transfer planlaması hakkında bir rapor sundu.
Fatih Terim sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi devam eden bazı oyuncularla yola devam edilmemesi gerektiğini belirtti. Fatih Terim, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Christian Luyindama'nın disiplinsiz davranışlarda bulunduğunu raporunda belirtti ve yaz transfer döneminde satılmasını istedi. Deneyimli teknik adam, mukavelesi biten Martin Linnes, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı ve Ömer Bayram ile de yeni sözleşme yapılmamasını bildirdi. Terim, sezon başında takıma katılan Emre Kılınç'ın performansından memnun olmadığını raporuna ekledi ve "Satabilirsiniz" yönünde not düştü.
Tecrübeli teknik adam, Henry Onyekuru'nun da opsiyonunun kullanılmaması yönünde görüş bildirdi.
Fatih Terim ayrıca Arda Turan, Emre Akbaba ve Ryan Donk'la yeni sözleşme yapılmasını da istedi.
Gedson Fernandes ile Halil Dervişoğlu'nun da takıma yeniden kazandırılması yönünde bilgi raporda yer aldı. Dış transferde ise Aytaç ve Alpaslan öncelikli transferler.
Galatasaray, bu rapor üzerine geçtiğimiz günlerde Brezilyalı futbolcu Marcao'nun sözleşmesini 2 yıl uzattı.Galatasaray Sportif AŞ'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
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