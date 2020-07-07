Galatasaray’da test sonuçları açıklandı
Galatasaray’da dün yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.
Galatasaray’da dün yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla dün sabah (6 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.
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