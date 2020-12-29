Galatasaray'da yerli orta saha operasyonu! Hedef Salih
Sezon başında bedelsiz ve geleceği parlak Türk oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, bu hamleyi ocak ayında da devam ettirecek. İlk hedef, Alanyasporlu Salih Uçan.
Galatasaray’da devre arası operasyonu hız aldı. Sezon başında bedelsiz ve geleceği parlak Türk oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, bu hamleyi ocak ayında da devam ettirecek. İlk hedef, Alanyasporlu Salih Uçan. Fenerbahçe ve Roma'da kendini gösteremeyen, Sion ve Empoli maceralarında da aradığını bulamayan Salih, Alanyaspor'da adeta yeniden doğmuştu. Bu performansı nedeniyle transferin gözde ismi olan 26 yaşındaki oyuncu tercihini yaptı.
TAKAS GÜNDEMDE
Sezon sonu sözleşmesi bitecek Salih Uçan, Alanyaspor ile kontrat uzatmama kararı aldı. Beşiktaş'ın da istediği Salih'in seçimi ise Galatasaray oldu. Fatih Terim faktörü ve orta saha rotasyonunda daha rahat yer bulma ihtimali, başarılı futbolcunun kararında etkili oldu. Terim, orta alanda Taylan'ı rahatlatmak için bu transferin devre arasında gerçekleşmesini istiyor. Yönetim, Alanya'ya düşük bir miktar bonservis önermeyi de göze aldı. Genç oyuncular da takaslanabilir.
Kaynak: Sözcü-Mesut YIldırım
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