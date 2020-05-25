Galatasaray'daki 19 Mayıs skandalının perde arkası

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:30

Galatasaray ve futbol camiası 19 Mayıs'ta Süper Lig kulüplerinin içinde yer aldığı ancak Sarı-Kırmızılı kulübün katılmadığı Twitter zincirini hala konuşuyor.

Galatasaray Genel Kurul üyesi gazeteci yazar Serdar Dinçbaylı camia içinde infial yaratan twitter skandalını araştırdı.

İşte o yazı:

"19 Mayıs nedeniyle Süper Lig kulüpleri twitterda bir kutlama organizasyonu gerçekleştirdiler. Her kulüp, paslaşa paslaşa Gençlik Marşı’nın bir mısrasını resmi twitter hesabından yayımladı.

Galatasaray hariç!

Devir hız devri, anında sosyal medya üzerinden tepkiler başladı, “Galatasaray dışlandı, diğer kulüpler anlaştı ve bizi organizasyonun dışında bıraktılar” diye yorumlar yapılmaya başlandı.

Sonra bu yorumların dozu anlaşılmaz bir şekilde azalmaya başladı. Gecenin geç saatlerinde tepkiler neredeyse sona ermişti!

Ertesi sabah hikayeyi biraz araştırınca gerçek ortaya çıktı ki bu gerçeğin çok kötü bir huyu vardır; birgün mutlaka ortaya çıkar!

Galatasaray’a pası atan Başakşehirspor Kulübü olmuş. Ancak yönetim bu pası bir nedenle reddetmiş.

İpin ucunu takip ettikçe Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın bu kararı aldığı yönünde bilgiler gelmeye başladı. Üyelerce yapılan tüm çağrılara rağmen nedeni hakkında kulüpten bir açıklama yapılmadı. Başkan’ın sağlığıyla meşgul olduğu günlerde “Bu konu nasıl olsa unutulur” diye düşündü sanırım Galatasaray Yönetimi’nin kendini dev aynasında gören isimleri!

Bana göre camia dinamikleri konusunda hâlâ çok acemi olan yönetim yine yanılmıştı.





KIRMIZI ÇİZGİ ATATÜRK





Atatürk ve onu ilgilendiren her şey Galatasaraylılar’ın kırmızı çizgisidir. Bu çizgi aşıldığında Galatasaraylılar işin peşinden ayrılmaz, sonuna kadar gerçeği ararlar.

Devlet daha doğrusu AKP bürokrasisi içinden gelen Yusuf Günay’ın eğer bu kararı verdiyse neden verdiğini açıklaması gerekir.

Bu kararı vermediyse kimin verdiğini açıklaması gerekir.

Eğer Galatasaray böyle bir karar vermediyse ve Başakşehir bizleri yanıltıyorsa, bunu da açıklaması gerekir.

Kısaca bu hikayenin doğrusu neyse onu açıklaması gerekir.

Başkanlık koltuğu için hülyalar gören Abdurrahim Albayrak sadece AKP-Mafya-Tarikat üçgenindeki bir takım taraftara değil tüm camiaya sevimli görünmelidir. Bir dizi ameliyat geçiren Başkan Mustafa Cengiz dinleniyorsa 2.Başkan olarak duruma el koyup gerçeği ortaya çıkarmalıdır."

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