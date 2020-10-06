Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması

06 Ekim 2020 Salı, 14:19

Transfer döneminin bitmesinin ardından taraftar tarafından kadroya katılamayan isimler nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim Yusuf Günay Galatasaray’ın sponsorluk anlaşmasına konuştu. Çarpıcı konulara değinen başkan yardımcısı Günay’ın açıklamaları şöyle:

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN BİR NUMARA ADAYIDIR

"Galatasaray bu sene şampiyonluğun en büyük adayıdır. Florya'da yeni bir yapılandırmamız mevcut. İdari ve sportif yapılandırma konusunda bazı kararlar aldık. Bunları uygulamaya koyacağız. Hocamız zaten Türk futbolunun 1 numarası. Herkes görevinin başında. Tam konsantrasyon ile sezonu başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bizim dönemimizde transferde oyuncu alış ve satışından 20 milyon euro kar elde ettik. Taraftarlar elbette haklıdır ama ilerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir. Belki bir iletişim sıkıntısı oldu ama biz Galatasaray'ın çıkarlarını düşünüyoruz. Galatasaray'da bir kaos ortamı yaratılmak isteniyor. Fatih Altaylı her hafta hakaret ederek program yapmakta. Galatasaray Başkanı'nın zeka seviyesiyle alay ediliyor. Hocamızın, yönetime küfür ettiğini söylüyor. Hayretle dinledim. Hocamız buna cevap verecektir."