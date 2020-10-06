Galatasaray'dan flaş transfer açıklaması
Galatasaray Başkan yardımcısı Yusuf Günay, transfer konusunda haklı olduklarını söyledi.
Transfer döneminin bitmesinin ardından taraftar tarafından kadroya katılamayan isimler nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim Yusuf Günay Galatasaray’ın sponsorluk anlaşmasına konuştu. Çarpıcı konulara değinen başkan yardımcısı Günay’ın açıklamaları şöyle:
GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN BİR NUMARA ADAYIDIR
"Galatasaray bu sene şampiyonluğun en büyük adayıdır. Florya'da yeni bir yapılandırmamız mevcut. İdari ve sportif yapılandırma konusunda bazı kararlar aldık. Bunları uygulamaya koyacağız. Hocamız zaten Türk futbolunun 1 numarası. Herkes görevinin başında. Tam konsantrasyon ile sezonu başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz. Bizim dönemimizde transferde oyuncu alış ve satışından 20 milyon euro kar elde ettik. Taraftarlar elbette haklıdır ama ilerleyen günlerde yönetimin de haklı olduğu görülecektir. Belki bir iletişim sıkıntısı oldu ama biz Galatasaray'ın çıkarlarını düşünüyoruz. Galatasaray'da bir kaos ortamı yaratılmak isteniyor. Fatih Altaylı her hafta hakaret ederek program yapmakta. Galatasaray Başkanı'nın zeka seviyesiyle alay ediliyor. Hocamızın, yönetime küfür ettiğini söylüyor. Hayretle dinledim. Hocamız buna cevap verecektir."
En Çok Okunan Haberler
- Didim'in altın arazisi Acun için mi hazırlanıyor?
- Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi istendi
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Katar Kraliyet Ailesi için saray yapılıyor
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması
- Turistler Sağlık Bakanlığı'na 51 milyon TL borç bırakmış
Video Haberler
- Uçakta maske kavgası kamerada!
- Bodrum'da heyecanlı anlar... Cep telefonuyla görüntülend
- Süleyman Soylu'nun gözyaşları
- Esra Erol'da yine rezalet! Konuktan şoke eden sözler
- Acil serviste koronavirüs paniği!
- İstanbul'da dehşet anları! Büyük korku yaşandı
- Tramvay istasyonunda 'HES kodu' paniği
- Koronavirüsü hiçe saydılar! 545 bin lira ceza kesildi
- Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler
- İşçi servisi devrildi: 14 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Didim'in altın arazisi Acun için mi hazırlanıyor?
- Necati Şaşmaz’ın 12 yıla kadar hapsi istendi
- Muhalefete seslenen Ayhan Bilgen'den korku açıklaması
- Putin, Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı!
- Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim için tarih verdi
- Bombayı FETÖ’cü eğitimci patlattı
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- Katar Kraliyet Ailesi için saray yapılıyor
- Temelli'den, Erdoğan'a 6-8 Ekim hatırlatması
- Turistler Sağlık Bakanlığı'na 51 milyon TL borç bırakmış