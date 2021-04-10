Galatasaray'dan, kırmızı kart isyanı: VAR ne iş yapar?

10 Nisan 2021 Cumartesi, 19:15

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray Fatih Karagümrük'ü konuk ederken, maça ilk yarıdaki sert bir hareket damgasını vurdu.

Galatasaray'ın Karagümrük'le oynadığı maçın 24. dakikasında Lens'in sağ bek Yedlin'e yaptığı hareket sonrası hakem Ali Palabıyık ve VAR odasındaki Suat Asblanboğa'nın sessiz kalışına Sarı-Kırmızılı ekiptten tepki var.

Şeref Tribünü'ndeki Galatasaray yönetimi pozisyonu localardaki TV'den izledikten sonra hakeme ve VAR hakemine tepki gösterdiler. Lens'in Yedlin'in ayağına basmasının hakemler tarafından görülememesinin 'insani pata' olmadığı yolunda da ifadeler kullanıldı.

Sosyal medyada da "Kart için ayağın kırılması mı gerekir" yorumları yapıldı.

KADRO DEĞİŞTİ

Sarı-kırmızılı takımın 32. hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenildiği müsabakada görev alan ancak annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya'ya giden Henry Onyekuru ile sakatlığı bulunan Arda Turan kadroda yer almadı. Şener Özbayraklı, Sofiane Feghouli ve Marcelo Sarrachi ise yedekler arasında yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük maçında bu beş ismin yerine DeAndre Yedlin, Marcao, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan ve Ryan Babel'e görev verdi.

Galatasaray müsabakaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Ryan Babel ve Mustafa Muhammed 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama, Marcelo Sarrachi, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Martin Linnes de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

TAYLAN ANTALYALI VE EMRE KILINÇ YEDEK

Sarı-kırmızılı takımda son Kovid-19 testleri negatif çıkan Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı maç kadrosunda yer aldı.

Fatih Terim, son antrenmana çıkan Emre Kılınç ile takımla çalışamayan Taylan Antalyalı'yı yedekler arasında tuttu.



