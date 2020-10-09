Galatasaray’dan maaş açıklaması

09 Ekim 2020 Cuma, 17:43

Galatasaray Kulübü, pandemi nedeni ile futbolculara yüzde 15 indirim ile maaş ödendiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını COVID-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır" denildi.



