Galatasaray’dan maaş açıklaması
Galatasaray Kulübü, pandemi nedeni ile futbolculara yüzde 15 indirim ile maaş ödendiğini açıkladı.
Galatasaray Kulübü, pandemi nedeni ile futbolculara yüzde 15 indirim ile maaş ödendiğini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, futbolcularımızın alacaklarını COVID-19 pandemisinin getirdiği mücbir sebeplerden ötürü, karşılıklı mutabakat sonucunda yüzde 15 indirimli şekilde ödemiştir. Maaşında yüzde 15 oranında indirim yapılmasını kabul etmeyen futbolcuların ödemeleri de bu indirim uygulanarak yapılmıştır" denildi.
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