Galatasaray'dan Okay Yokuşlu açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir süredir sarı-kırmızılı kulübün transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgili olarak, "Okay Yokuşlu’nun kulübü, satmayı veya kiralamayı düşünmüyor” dedi.

İHA
13 Eylül 2020 Pazar, 12:38
Galatasaray'dan Okay Yokuşlu açıklaması
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir süredir sarı-kırmızılı kulübün transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgili olarak, "Okay Yokuşlu’nun kulübü, satmayı veya kiralamayı düşünmüyor” dedi. Albayrak, takımdaki geleceği merak konusu olan Belhanda için de “Belhanda iyi oynadı ancak kalacak diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.


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