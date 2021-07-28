Galatasaray'dan PSV Eindhoven maçı öncesinde "sosyal mesafe" uyarısı

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:57

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ikinci maçında bu akşam PSV Eindhoven'ı konuk edecek olan Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda seyircili oynanacak olan maç öncesinde taraftarlarına uyarıda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Futbol A Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu Rövanş maçında PSV Eindhoven ile 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Alınan karar gereği stadyum kapasitesinin yarısı kadar taraftar tribünlerde yer alacak. Maçın kapı açılış saati 18.30 olarak belirlenmiş olup stadyuma giriş yapacak olan taraftarlarımızın tüm dünyada devam etmekte olan Covid-19 pandemisine karşı alınacak temel tedbirlere uyması gerekmektedir.

Maça gelecek olan taraftarlarımızın maske takması zorunlu olmakla birlikte, oturulan koltuklar arasında birer boşluk bırakılması gerekmektedir.

Taraftarlarımıza önemle duyurulur."