Galatasaray'dan Rambo Okan cevabı: Fenerbahçe’nin en yükseğinden en altına seviyesi Rambo Okan seviyesidir!
Hafta sonu oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi sonrasında Galatasaray 2. başkanı Abdürrahim Albayrak’ın üzerine yürüyen Rambo Okan lakaplı Okan Güler ile ilgili Ömer Kükner, ‘’ Fenerbahçe’nin en yükseğinden en altına seviyesi Rambo Okan seviyesidir. ‘’ dedi.
Galatasaray TV’nin Gün Ortası Özel programına katılan Galatasaray Spor Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Kükner, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rambo Okan lakabıyla tanınan Okan Güler, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Fenerbahçe – Galatasaray maçı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. başkanı Abdürrahim Albayrak’ın üzerine yürümüştü. Olaya ilişkin Galatasaray TV’ye açıklamalarda bulunan Ömer Kükner, ‘’ Fenerbahçe’nin en yükseğinden en altına seviyesi Rambo Okan seviyesidir. ‘’ ifadelerini kullandı. Kükner ayrıca, protokol tribününün üstündeki bölümde yer alan seyircilere ilişkin açıklamalarda bulunurken Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun da kalabalığa şaşırdığını ve Mustafa Cengiz’in Kasapoğlu’na, ‘’ Bende o zaman maçlara 5 bin kişi alırım, cezasını veririm. ‘’ dediğini söyledi.
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