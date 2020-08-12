Galatasaray'dan Riera'ya görev, Arda, Falcao idmanda

Albert Riera'nın teknik direktör Fatih Terim'in yardımcı antrenör ekibinde yer alacağını açıklanırken ilk antrenmada da katıldı.

DHA
12 Ağustos 2020 Çarşamba, 19:34
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Galatasaray Kulübü, 2011-2014 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giyen yıldız futbolcu Albert Riera'nın teknik direktör Fatih Terim'in yardımcı antrenör ekibinde yer alacağını açıkladı.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını 2011 ila 2014 yılları arasında giyen Albert Riera, futbol takımımızın yeni sezon planlamasında teknik direktörümüz Fatih Terim’in yardımcı antrenör ekibinde yer alacak. Albert Riera'ya tekrar hoş geldin der, kendisine Galatasaray çatısı altındaki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Riera ilk idmana çıktı. Antrenmanda Arda Turhan,Falcao gibi isimler de yer aldı.


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