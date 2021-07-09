Galatasaray'dan Şenol Güneş'e "Taylan Antalyalı" cevabı
Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz gün basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı için yaptığı açıklamalara sosyal medya paylaşımıyla cevap verdi.
Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yayımladığı gönderi ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Taylan Antalyalı ile ilgili söylediklerine cevap verdi.
Galatasaray,
"A Milli Takım Teknik Direktörü Sn. Şenol Güneş’in oyuncumuz Sn. Taylan Antalyalı ile ilgili yapmış olduğu talihsiz açıklamaları üzülerek izledik.
Sporcu sağlığı Galatasaray’ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır.
Kaldı ki oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım’da oynayabilmek için hızlandırmış ve gerekli tüm tedaviler Avrupa Şampiyonası öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısında Taylan Antalyalı için "Taylan seyrettiğim maçlara göre daha durağandı. Oyuncu bana sakatlığım yok diyor. Ameliyat niye oldu o zaman?" açıklamasını yapmıştı.
Video Haberler
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
- Teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
- Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
- Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- 'Kararsız' ve 'protesto oy' oranında patlama!
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Aşı olanlar bu semptomlara dikkat
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Bilim Kurulu Üyesi'nden delta varyantı açıklaması
- 'Uzaylılar bizimle iletişim kuracak'
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin