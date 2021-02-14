Galatasaray'dan 'takım ruhu' mesajı
Muhammed Mustafa'nın penaltı atışı öncesi beyaz noktadaki çamuru elleriyle temizleyen Marcao ve Onyekuru gündem oldu.
Galatasaray hayati önem taşıyan maçta Kasımpaşa'yı yenerken penaltı golü öncesi saha içinde oluşan çamuru elleriyle temizleyen Marcao ve Onyekuru büyük övgü aldı. Kulübün sosyal medya hesabının da haberleştirdiği bu gelişme sonrası Muhammed Mustafa penaltıyı golle sonuçlandırdı.
Süper Lig'in 25. hafta maçında Galatasaray, yoğun kar yağışı altında oynanan mücadele Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın son anlarına doğru Marcao'nun yaptığı hareket dikkat çekti.
Mücadele 1-1 devam ederken sarı-kırmızılılar, 89. dakikada Onyekuru'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Ancak zeminin bozulmuş olmasından dolayı penaltı noktası da bozuktu.
Galatasaray'ın yeni transferi Mohamed'in penaltıyı kullanmasından önce Brezilyalı stoper Marcao ve penaltıı azandırn Nİjeryalı Onyekuru penaltı noktasını elleriyle temizlediler. O anlar özellikle sosyal medyada gündem oldu.
Onyekuru da sosyal medya hesabından, "Peyantıyı aldım, sahayı temizledim, seninle sevindim. daha senin için ne yapailirim Mustafa abi, çayını iç, keyfine bak.." mesajını paylaştı.
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