Galatasaray'dan TFF'ye 'çifte standart' dosyası!

12 Nisan 2021 Pazartesi, 09:15

Galatasaray'da yönetim TFF'ye kapsamlı bir itiraz dosyası sunacak.

Dosyanın en önemli verisi ise çifte standart.

Ligin geride kalan bölümünde benzer pozisyonlarda aleyhlerine farklı, rakiplerinin lehine farklı kararlar verildiğini savunan G.Saray yönetimi konuyu çifte standart olarak yorumluyor. Sarı-kırmızılı yetkililerin geçmişte verilen kararları bir dosya halinde toplayarak hafta içinde MHK'ya bir başvuruda bulunacağı belirtildi. Galatasaray kalan maçlarda adil bir yönetim talep edecek.

