Galatasaray'dan TFF'ye 'çifte standart' dosyası!
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi TFF'ye kapsamlı bir itiraz dosyası sunacak.
Galatasaray'da yönetim TFF'ye kapsamlı bir itiraz dosyası sunacak.
Dosyanın en önemli verisi ise çifte standart.
Ligin geride kalan bölümünde benzer pozisyonlarda aleyhlerine farklı, rakiplerinin lehine farklı kararlar verildiğini savunan G.Saray yönetimi konuyu çifte standart olarak yorumluyor. Sarı-kırmızılı yetkililerin geçmişte verilen kararları bir dosya halinde toplayarak hafta içinde MHK'ya bir başvuruda bulunacağı belirtildi. Galatasaray kalan maçlarda adil bir yönetim talep edecek.
Video Haberler
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
- Davutoğlu'nun halay sırasındaki zor anları
- İkiz kardeşler aynı gün koronavirüsten yaşamını yitirdi
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
En Çok Okunan Haberler
- A Haber'den cenaze provokasyonu
- Erdoğan'dan salgın mesajı
- Sosyal medyada gündem olan Hafize Aydağ konuştu
- Ural'ın Montrö ve Kanal İstanbul yorumuna tepki yağdı
- Portakal'dan, Erdoğan'a sert tepki
- Çinli yetkiliden aşı itirafı! Yeni planı açıkladı
- Peker cephesinden TRT spikeri Dede'ye ağır sözler
- Valilikten, Almanya'ya gönderilen 43 kişi için açıklama
- Adnan Oktar'ın cezaevindeki yeni imajı
- Buket Aydın'dan Ahmet Hakan'a tepki: Şutlanmıştın ya