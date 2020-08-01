Galatasaray'dan Yeni Akit'e cevap

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:05

Galatasaray Spor Kulübü, Yeni Akit gazetesi yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu'nun Galatasaray Lisesi hakkında "Bizim inancımızda, örfümüzde olmayan bir sistemle kurulmuş okuldur" sözlerine üzerine resmi hesabından açıklama yayınladı.

Galatasaray Kulübü, yaptığı açıklamada Galatasaray Lisesi'nin mezun vermeden şehit verdiği belirtilerek "

“Fikri hür, vicdanı hür” nesiller yetiştirerek, Cumhuriyetiizin üzerine bina edildiği tüm değerleri benimseyen ve her zaman yer yerde savunan bir kurum olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Galatasaray Lisesi Gururumuzdur

Kulübümüzün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen’in, “Türk olayamn takımları yenmek” hedefiyle, Türkiye’nin medar-ı iftiharı olan Galatasaray Spor Kulübü’nün temellerinin atıldığı Galatasaray Lisesi, 1481 yılına kadar uzanan kökleriyle Türk Milleti’nin sahip olduğu en önemli eğitim kurumlarının başında gelmektedir.

Çanakkale’de, Trablusgarp’da, Balkan Harbi’nde, Kafkas Cephesi’nde, Irak’ta, Gazze’de, Sina’da vatan uğruna şehitler veren Galatasaray Lisesi, İstiklal ruhuyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz değerleriyle yoğrularak bugünlere gelmiştir.

Bu vatan için canını hiçe sayarak cephelere koşan, mezun vermeden şehitler veren Galatasaray Lisesi “Fikri hür, vicdanı hür” nesiller yetiştirerek, Cumhuriyetiizin üzerine bina edildiği tüm değerleri benimseyen ve her zaman yer yerde savunan bir kurum olmuştur.

Türkiye’de sayısız değerli insanı tedrisatından geçiren bir ilim irfan yuvası olan Galatasaray Lisesi’ne dil uzatanların asıl amaçları ortadadır. Bu cüreti gösterenler şunu bilmelidir ki; tüm kurumlarıyla vücut olan Galatasaray, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin temel değer ve ilkelerinin yılmaz bekçisi olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü"