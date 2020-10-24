Galatasaray'ı kızdıran 'kırmızı'
Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle mücade ederken 3 puanı aldı.
Süper Lig'in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Oghenekaro Etebo ile sakatlığı bulunan Martin Linnes karşılaşmanın kadrosunda yer almazken, kaleci Fatih Öztürk ile Emre Akbaba da yedeğe çekildi.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, bu futbolcuların yerine Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram ve Younes Belhanda'yı görevlendirdi.
Geçen hafta Etebo'nun atılmasından sonra bu hafta da Falcao kırmızı kart gördü. Galatasaraylı oyuncular 2. sarı kart için hakeme yoğun biçimde itiraz ettiler. Falcao ise 6. maçında 5. golünü atmasına rağmen kırmızı kart görerek Ankaragücü maçında oynama hakkını kaybetti.
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