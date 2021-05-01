Galatasaray’ı önemli konularla ilgili yoğun bir gündem bekliyor

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Galatasaray, mayıs ayını kritik konularda yoğun bir gündemle geçirecek. Şampiyonluk iddiası süren Sarı-Kırmızılı takım, 14 gün içinde Süper Lig’de final niteliği taşıyan 4 önemli maça çıkacak. Lider Beşiktaş’ın 6 puan gerisindeki Galatasaray’da futbolcular ve Fatih Terim, camianın “Mayıslar bizimdir” sloganını hayata geçirmeye çalışacak.

SEÇİM YAPILIR MI, ERTELENİR Mİ?

Şampiyonluk yarışının yanı sıra mayısta Sarı-Kırmızılıların diğer gündemi seçim olacak. 29 Mayıs’ta yapılacağı duyurulan seçim için şu ana kadar Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Tuncer Hunca adaylığını açıkladı. Mustafa Cengiz’in de aday olması bekleniyor. Başkan adaylarının, başvurularını Divan Kurulu’na 7 Mayıs’a kadar yapmaları gerekiyor.

GÜNDEM TERİM’İN SÖZLEŞMESİ

Fatih Terim’in sözleşmesinin +3 yıllık opsiyonsuz hali 31 Mayıs’ta bitiyor. Seçim 29 Mayıs’ta yapılırsa, yeni başkanın ilk işi Terim’in kontratı olacak. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle seçim yapılamazsa, Mustafa Cengiz yönetiminin göreve devam edip etmeyeceği, bu gerçekleşirse Terim’in sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı tartışılacak konular arasında yer alıyor.

TRANSFER İŞLERİ NASIL OLACAK?

Sözleşmesi biten, yolların ayrılması düşünülen ve transfer edilecek futbolcuların durumu, yeni sezon hazırlık planı, haziranda takıma yapılması gereken ödemeler de mayıs ayının önemli gündem maddeleri olacak.

‘ÖNCE MALİ GENEL KURUL YAPILMALI’

Galatasaray’da bir önceki seçimde başkan adayı olan Ozan Korkut, Sarı-Kırmızılı yönetimin son 2 yılı kapsayan mali genel kurulu yapması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet’e konuşan Korkut, yönetimin “Finansal olarak başarılıyız ve kâr ediyoruz” açıklamalarına rağmen mali tabloların tam tersi bir görüntü çizdiğini; ayrıca Bankalar Birliği ile yapılan uzun vadeli anlaşmanın detaylarının da camia tarafından net şekilde bilinmediğini hatırlattı. Ozan Korkut, bu tablo ortadayken kulübün önceliğinin bir an evvel mali genel kurulu yapıp, seçime gitmeden üyelerin, kulübün finansal ve idari son durumuyla ilgili bilgi sahibi olması gerektiğini kaydetti.



BELHANDA’YA SANSÜR



Bozuk zemini eleştirdiği için yönetim tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Belhanda’nın golleri GS TV’de sansürlendi! Kanaldaki “Geçmişten Günümüze” adlı programda, Galatasaray’ın ligin ilk yarısında G.Birliği’ni 6-0 yendiği maçta Belhanda’nın attığı 3 gol özet görüntülerden çıkarıldı ve gösterilmedi. Bu sansürün yönetim tarafından uygulandığı öğrenildi.

