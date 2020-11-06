Galatasaray'ı üzen Falcao gelişmesi!

06 Kasım 2020 Cuma, 13:41

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi üzücü gelişme.

Dünkü antrenmanı yarıda bırakan Kolombiyalı golcünün bu hafta oynamasının çok zor olduğu öğrenildi.

İşte o açıklama:

Galatasaray: "Radamel Falcao’nun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine başlandı"



