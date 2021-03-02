Galatasaray'ın Atatürk Olimpiyat Stadı planı

Galatasaray, maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamak için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2021 Salı, 12:25
Galatasaray'ın Atatürk Olimpiyat Stadı planı
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Sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolcular Türk Telekom Stadı’nın bozulan zemininden rahatsız.

Galatasaray yönetimi, Aslantepe’nin zemini onarılana kadar maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamak için TFF’ye başvuruda bulunacak.

Başvuru kabul edilirse Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasındaki Sivasspor maçı itibari ile ev sahibi olduğu maçları Olimpiyat Stadı’nda oynayacak.

Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadı, 29 Mayıs’ta UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.


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