Galatasaray'ın, Başakşehir maçındaki kozu!

28 Haziran 2020 Pazar, 15:16

Lig'in 29. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray'da forvet sıkıntısı yaşanıyor

Sarı kırmızılı takımın Çaykur Rizespor'la oynadığı 27. hafta maçında sakatlanan Andone sezonu kapatırken, Adem Büyük cezalı duruma düşmüştü.

Gaziantep maçına ilk 11'de başlayan Radamel Falcao 74. dakikada sakatlanarak yerini Sekidika'ya bıraktı. Kolombiyalı golcü de Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Böylece Galatasaray ligin 29. haftasında oynanacak Başakşehir maçına mevkisi santrafor olan oyuncu olmadan çıkacak.

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Falcao, Andone ve Adem Büyük bu sezon çıktıkları resmi maçlarda toplam 24 gol attı.

Eksik ve cezalıların olması teknik direktör Fatih Terim'i arayışlara itti. Tecrübeli teknik adam devre arasında Eskişehirspor’dan alınan Jesse Sekidika’yı antrenmanlarda santrforda denedi.

Terim, Sekidika’nın hızından yararlanmak istiyor. Solda Onyekuru, sağda Feghouli, en uçta da Sekidika’nın olduğu hücum hattında sarı kırmızılılar hızlı hücumlarla rakibini devirmeye çalışacak.