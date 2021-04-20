Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'dan flaş Avrupa Süper Ligi açıklaması

20 Nisan 2021 Salı, 09:17

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Radyospor'a çok özel açıklamalar yaptı. Aysal, Avrupa Süper Lig kararı ve sarı-kırmızlıların seçim gündemi için dikkati çeken sözler söyledi.

Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Ünal Aysal'ın açıklamaları ve detaylar şu şekilde:

Avrupa Süper Ligi fikrini ilk olarak gündeme getirdiğini ifade eden Aysal, bu fikrin oluşmasında kulüplerin elde ettiği kazançların farklı olmasını gösterdi. Aysal, Almanya'nın fikri paylaştığı dönemde karşı çıktığını da vurguladı.

Aysal yaptığı açıklamada, "Bu konuyu ilk defa ben açtım. Aynı turu atlamış iki kulüp olarak Real Madrid ile farklı para alıyorduk. "Bizim gibi kulüpler ayrı bir sistem kurmak zorunda ve er ya da geç bu sistemi kuracağız" dedim. Agnelli bizim aldığımız paranın 4 katını alıyordu. Dolasıyla onlar da "Biz memnunuz" dedi. Gazetecilere de aynı şeyi anlattım. "Bu süreç 5 seneyi bulur" dedim.

Nitekim öyle oldu. O dönemde Almanlar yine itiraz etmişti. Rummenigge ve Beckenbauer itiraz eden isimlerdi. "Böyle bir şey düşünmüyoruz" dediler. Almanlar kuralcı. Kuralları belli olan bir düzenin bozulmasını istemiyorlardı. UEFA'dan koyulan kurallarda bazı ayrıcalıklar yaratılmış. Çift dinamolu bir sistem kurulmuş. Onlar da tabii bunun değişmesini istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY UEFA'DAN ÇEKİNMESİN"

Ünal Aysal, Galatasaray'ın ülke dışındaki yarışmalarda mutlaka olması gerektiğini belirtti. Aysal Galatasaray'ın UEFA'dan çekinmemesi tavsiyesinde bulundu. Aysal görüşünü şu sözlerle anlattı:

"Kurulacak sistemin içeriğini tam anlamıyla bilmiyorum. Çünkü bazı şeyler değişmiş olabilir. Ben kesinlikle bunu destekliyorum. Galatasaray'ın böyle bir sistem içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Orada yerini alabilmesi için mücadele vermesi gerekiyor. UEFA'dan da çekinmemesi gerekiyor. Türkiye Ligi devam edecek. Onda bir sorun yok. Ama Galatasaray, bir Türk takımı olarak dışarıda oynayacak. Türkiye'de B takımı kurabilir, o ayrı bir karar. Avrupa'daki 20 takım kendi aralarında yarışacaklar."

"AYSAL, TEKLİF PEREZ'DEN GELMEZ GALATASARAY'DAN GİTMELİ"

Yöneticilerin gerekli hamleleri yapması gerektiğini ifade eden Aysal, "Benim gönlümden geçen Galatasaray'ın Avrupa Süper Ligi'ne gitmesi. Yönetimlerin etkin çalışmaları önemli. Yöneticilerin gerekli hamleleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Perez'den böyle bir teklif gelmez. Teklifin Galatasaray'dan gitmesi gerektiğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"FENERBAHÇE AKILCI DAVRANMIŞ OLUR"

Ünal Aysal, hangi takımın bu organizasyona gidebileceği konusunda, "Bence Fenerbahçeliler bu organizasyona gitmeyi düşünerek akılcı bir yaklaşımda bulunmuş olur. Karar onlarındır. Söylecek bir şey yok. 1959 öncesi şampiyonlukların konuşularak bir yere varılacağını düşünmüyorum. TFF'nin de bunu ciddiye alacağını düşünmüyorum. Ciddi bir yanlışlık olur. Kulüplerin de kendi arasındaki ilişkileri sıkıntıya girer. Böyle bir durum olacağını sanmıyorum" dedi.

Kaynak: Ajansspor-Özgür Sancar