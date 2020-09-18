Galatasaray'ın Fernandinho rüyası!

18 Eylül 2020 Cuma, 11:07

Galatasaray'da merkez orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar Etobo ile orta alana ilk takviyeyi yapmıştı. İddiaya göre

Yayıncı kuruluşun haberine göre sarı kırmızılı yönetim teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda, İngiliz Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yönetimin en kısa zamanda bu transferi bitirmek istediği öğrenildi.

Fernandinho'nun sosyal medyada Arda Turan, Radamel Falcao ve Cladio Taffarel gibi isimleri takip etmesi de heyecan yarattı. Taraftarlar, Fernandinho'nun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" yazmaya başladı.

Fernandinho 35 yaşına gelmesine karşın geçen sezon City'de 41 maçta forma giydi. Brezilyalı son 5 sezonda toplamda 225 karşılaşmada forma giyerken 15 gol atıp, 17 asiste imza attı. Galatasaray'a gelmesi halinde de üst düzey grafiğine devam etmesi bekleniyor.



