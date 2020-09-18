Galatasaray'ın Fernandinho rüyası!
İddiaya göre Galatasaray'ın yeni hedefi Manchester City forması giyen Fernandinho.
Galatasaray'da merkez orta saha transferi için çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılılar Etobo ile orta alana ilk takviyeyi yapmıştı. İddiaya göre
Yayıncı kuruluşun haberine göre sarı kırmızılı yönetim teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda, İngiliz Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yönetimin en kısa zamanda bu transferi bitirmek istediği öğrenildi.
Fernandinho'nun sosyal medyada Arda Turan, Radamel Falcao ve Cladio Taffarel gibi isimleri takip etmesi de heyecan yarattı. Taraftarlar, Fernandinho'nun paylaşımlarının altına "Come to Galatasaray" yazmaya başladı.
Fernandinho 35 yaşına gelmesine karşın geçen sezon City'de 41 maçta forma giydi. Brezilyalı son 5 sezonda toplamda 225 karşılaşmada forma giyerken 15 gol atıp, 17 asiste imza attı. Galatasaray'a gelmesi halinde de üst düzey grafiğine devam etmesi bekleniyor.
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