Galatasaray'ın Gençlerbirliği kafilesi belli oldu!
Galatasaray Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının kadrosunu açıkladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takımda Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Christian Luyindama ile Valentine Ozornwafor, Gençlerbirliği maçının kamp kadrosunda yer almadı.
Karşılaşma için bugün Ankara'ya gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Emre Taşdemir, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.
İşte Galatasray'ın Gençlerbiliği maçı için açıkladığı kadro
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