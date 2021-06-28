Galatasaray'ın golcüsü Muhammed'in dönüşü uzayabilir

28 Haziran 2021 Pazartesi, 08:52

Galatasaray'da sol bilek ve dizinden sakatlanan Mısırlı golcü Mustafa Muhammed'in 2 ile 5 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Eğer süre uzarsa Mustafa, Temmuz ayı sonundaki PSV serisinde oynayamayacak. Dinoma Bükreş ile oynanan karşılaşmada rakibiyle çarpışan ve dizinden sakatlanan Mustafa Muhamed'den ilk gelen bilgilere göre sakatlık uzayabilir.

KEMİK ÖDEMİ 5 HAFTAYI BULABİLİR

Mustafa Muhamed ile ilgili gelen bilgiler sol dizinde esneme, sol ayak bileğinde darbeye bağlı ödem, MR'da sol dizinde kemik ödemi ve kapsülde kanama olduğu yönünde. Bu çerçevede değerlendirme yapan uzman Aytekin Yılmaz, "İki haftada da iyileşebilir fakat kemik ödemi ödemi 5 haftayı bulabiliyor, bu tür sakatlıklar 4-5 hafta" şeklinde konuştu. Mustafa Muhamed'in bağlarında da ödem şüphesi bulunuyor" dedi.

Kaynak: Ajansspor