Galatasaray'ın gönderdiği Diagne, İngiltere'de kıymete bindi!
İngiliz basını, 29 yaşındaki Diagne'ye Brighton ve Crystal Palace’ın talip olduğunu yazdı.
Ara transfer döneminde Galatasaray’dan kiralık olarak Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a gönderilen Diagne’ye 2 takımdan transfer teklifi var.
İngiliz basını, 29 yaşındaki futbolcuya Brighton ve Crystal Palace’ın talip olduğunu yazdı. Haberde, Diagne’nin sergilediği performans sonrası pek çok kulübün ilgi alanına girdiği belirtilirken Brighton ve Crystal Palace’ın yaz transfer döneminde Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak istediğine yer verildi.
Diagne’nin şu anda Premier Lig’de 26 puanla 19. sırada bulunan West Bromwich Albion küme düşerse takımda kalmayacağı da vurgulandı. Bu sezon West Bromwich formasıyla 14 maça çıka Mbaye Diagne, 3 gol atıp 2 asist yaptı. Öte yandan, WBA Teknik Direktörü Sam Allardyce, daha önce yaptığı bir açıklamada "Mbaye Diagne'nin mevcut performansını koruduğu sürece takımda kalacağına inanıyorum" demişti.
DIAGNE'NİN GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI
Galatasaray’ın 2018-19 sezonunun devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon Avro’ya kadroya kattığı golcü futbolcu, sarı - kırmızılı forma altında 39 maçta 22 gol atıp 2 asist yaptı. Diagne, geçtiğimiz sezon Club Brugge’e kiralanmıştı.
Kaynak: Ajansspor
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