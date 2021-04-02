Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig’in 32'nci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu yer almadı.
Sarı-kırmızılı ekibin Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, James Ozornwafor, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.
Atakaş Hatayspor maçı kamp kadromuz #HTYvGS pic.twitter.com/pqrtDHBmGL— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) April 2, 2021
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