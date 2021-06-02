Galatasaray'ın istemediği Koray İtalya'da kıymete bindi!

Torino, Genoa'nın Türk asıllı Alman 26 yaşındaki stoper için 10 milyon Avro’luk transfer teklif yapacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2021 Çarşamba, 08:37
Galatasaray'ın istemediği Koray İtalya'da kıymete bindi!
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İtalyan Serie A takımı Torino’nun Türk asıllı Alman 26 yaşındaki stoper için 10 milyon Avro’luk teklif yapması bekleniyor.

Geçen sezonki performans ile dikkatleri üzerine çeken Günter, takımına 27 maçta 3 asistlik katkı sağladı.

Dortmund altyapısında yetişen Koray Günter, kariyerinde Galatasaray ve Genoa’nın da formasını giymişti. Galatasaray'da şans bulamayan Koray takımdan bedelsiz olarak ayrılmıştı.


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