Galatasaray'ın istemediği Koray İtalya'da kıymete bindi!

02 Haziran 2021 Çarşamba, 08:37

İtalyan Serie A takımı Torino’nun Türk asıllı Alman 26 yaşındaki stoper için 10 milyon Avro’luk teklif yapması bekleniyor.

Geçen sezonki performans ile dikkatleri üzerine çeken Günter, takımına 27 maçta 3 asistlik katkı sağladı.

Dortmund altyapısında yetişen Koray Günter, kariyerinde Galatasaray ve Genoa’nın da formasını giymişti. Galatasaray'da şans bulamayan Koray takımdan bedelsiz olarak ayrılmıştı.