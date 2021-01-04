Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! Sürpriz isim geri döndü
Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Mbaye Diagne Konyaspor maçı kadrosuna dahil edildi. İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu.
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