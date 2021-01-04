Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! Sürpriz isim geri döndü

Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 15:41
Galatasaray'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu! Sürpriz isim geri döndü
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Mbaye Diagne Konyaspor maçı kadrosuna dahil edildi. İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu.


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