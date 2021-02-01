Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, İstanbul'da

Galatasaray'ın Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı santrfor Mustafa Muhammed, İstanbul'a geldi.

AA
01 Şubat 2021 Pazartesi, 02:25
Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, İstanbul'da
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Galatasaray'ın Mısır'ın Zamalek Kulübünden kiraladığı santrfor Mustafa Muhammed, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün, 1,5 sezonluğuna kadrosuna kattığı 23 yaşındaki golcü oyuncu, Mısır'ın başkenti Kahire'den hareket eden Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Mustafa Muhammed, kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.


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