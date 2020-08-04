Galatasaray'ın yolladığı Mustafa Kapı Lille ile anlaştı

04 Ağustos 2020 Salı, 06:43

Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdikten sonra kadro dışı kalan ve sarı-kırmızılı takımdan Şubat ayında ayrılan Mustafa Kapı, Lille yolunda... Fransız futbol dergisi France Football, 17 yaşındaki futbolcunun Fransız ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzaladığı duyurdu.

Galatasaray ile sözleşmesi sona veren ancak anlaşma teklifini reddettikten sonra kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki Mustafa Kapı, Lille’in 5. Türk futbolcusu olacak. Fransa’nın ünlü futbol dergisi France Football, Mustafa’nın Lille ile 5 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu. Ünlü dergi, resmi imzanın hafta içerisinde atılacağını ifade etti.

Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Ferhat Çoğalan ve Burak Yılmaz’ın ardından transfer resmiyete dökülürse genç orta saha oyuncusu kulüpte şu anda forma giyen 5. Türk futbolcu olacak.

Alt yapıdan yetişen Mustafa Kapı, 2018/19 sezonunda Galatasaray’ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçın 90+4’üncü dakikasında Sofiane Feghouli’nin yerine oyuna girerek 16 yıl 4 ay 15 günle Süper Lig tarihinde forma giyen en genç sarı kırmızılı oyuncusu unvanını almıştı.