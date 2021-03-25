Galatasaraylı Donk, ilk kez formasını giydiği Surinam Milli Takımı'nda "maçın adamı" seçildi

Galatasaray'ın golleriyle ünlü savunma oyuncusu Ryan Donk, ilk kez formasını giydiği Surinam Milli Takımı'nda "maçın adamı" seçildi.

AA
25 Mart 2021 Perşembe, 10:44
Galatasaraylı Donk, ilk kez formasını giydiği Surinam Milli Takımı'nda
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Galatasaray forması giyen Ryan Donk, Surinam Milli Takımı ile çıktığı ilk karşılaşmada golünü atarak "maçın adamı" seçildi.

Surinam Futbol Federasyonu tarafından "maçın adamı" seçilen kaptan 34 yaşındaki futbolcu, Surinam'ın Cayman Adaları'nı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan futbolcu oldu.

Galatasaray Kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla oyuncusunu kutladı. Paylaşımda "İlk maç, ilk gol ve maçın adamı! Tebrikler." ifadeleri kullanıldı.



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