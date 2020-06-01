Galatasaraylı futbolcunun salıncakla imtihanı!
Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, çocuğu ile birlikte salıncakta sallandığı görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Galatasaray’ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, çocuğu ile birlikte salıncakta sallandığı görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Galatasaray’ın devre arasında RB Leipzig takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Marcelo Saracchi, çocuğu ile birlikte eğlendiği anları paylaştı. Boş zamanlarında ailesiyle vakit geçiren Saracchi, çocuğuyla salıncakta birlikte sallandığı görüntüleri sosyal medya hesabına koydu.
Video Haberler
- 'Polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı
- Sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler
- CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı
- Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı
- İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
- Canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı
- Bodrum’da şezlong fiyatı dudak uçuklattı
- Utandıran görüntüler! Korkunç manzara böyle görüntülendi
- Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!
- Yurttaş soruyu Berat Albayrak'ı taklit ederek yanıtladı